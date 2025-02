Bergamonews.it - Accoltellata dal marito fuori dal supermercato, lanciata una raccolta fondi: “Aiutiamo Daniela”

Il 6 gennaioManda è statadalnel parcheggio delLidl di Seriate. È rimasta viva nonostante 14 coltellate inferte con l’intento di ucciderla, grazie alle persone presenti che hanno fermato e disarmato il suo aggressore. Dopo una lunga degenza in ospedale,sta cercando faticosamente di riprendere il corso della sua vita e sta facendo i conti con la sua condizione di donna sopravvissuta a un tentativo di femminicidio.è una lavoratrice interinale, temporaneamente occupata in un’azienda metalmeccanica della provincia di Bergamo. In un recente incontro con la sua rappresentante sindacale ha espresso grande preoccupazione per il suo futuro. La paura che ilprima o poi esca dal carcere e le faccia ancora male, il timore che il suo lavoro precario non sia confermato (anche se l’azienda per cui presta la sua opera si è dimostrata attenta e disponibile).