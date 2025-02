Monzatoday.it - Vimercate, donna di 35 anni investita: ricoverata in codice giallo

Leggi su Monzatoday.it

Paura a, per unadi 35. Nella mattinata del 14 febbraio, intorno alle 7.30, poco dopo essere scesa da un bus, la trentacinquenne è statasulle strisce lungo via Milano. A colpire la, all'altezza dell'incrocio con via Brianza, una Peugeot che proveniva dal.