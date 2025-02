Biccy.it - Mattia Fumagalli parla del suo coming out: “Mi prendevano a calci”

Ieri sera il Grande Fratello ha dedicato ampio spazio a, permettendogli di aprirsi e raccontare come ha fattoout con i suoi genitori. Una bella pagina televisiva nonché la quarta dedicata alla comunità LGBT+ dopo aver affrontato ilout di Luca Calvani, quello di Zeudi Di Palma e la storia d’amore fra Eva Grimaldi e Imma Battaglia.“Non è stata facile una parte della mia vita, soprattutto all’inizio” – le parole di– “Avevo una personalità molto estrosa, anche nel modo di vestire, fin da subito. E sai, in un paesino non è semplice. Sentivo di appartenere a un altro mondo. Mi piacevano la pallavolo, la danza, tutte quelle cose che, però, nel luogo in cui sono nato non erano accettate. Dovevo fareo, ma non mi piaceva. Non mi piaceva stare con i ragazzi.