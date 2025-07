Mediaset la nuova stagione 2025 2026 | Simona Ventura al Grande Fratello Gianluigi Nuzzi sostituisce Merlino

Preparati a vivere un anno televisivo ricco di emozioni con Mediaset! La stagione 2025/2026 si apre con grandi cambiamenti e conferme: Simona Ventura al Grande Fratello, Gianluigi Nuzzi al posto di Merlino, e i ritorni di volti amatissimi come De Filippi e Toffanin su Canale 5. Tra novità e riconferme, il palinsesto promette spettacolo, intrattenimento e sorprese, pronti a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. E tutto questo...

Tutto pronto per una nuova stagione televisiva con i programmi Mediaset. Ieri, 8 luglio, sono stati presentati alla stampa i nuovi palinsesti. Tra conferme e novità , ecco cosa bisogna aspettarsi dalla stagione televisiva 20252026. Canale 5: primato De Filippi, promossa Toffanin La novità . 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: stagione - mediaset - simona - ventura

Asllani a Mediaset: «La Champions la coppa più bella e importante della stagione, dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Ecco cosa ha avuto il Napoli in più di noi» - Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Como, sottolineando l’importanza di trasformare la delusione in entusiasmo.

Simona Ventura alla conduzione del GF Nip da ottobre è una notizia vera (Vip con Signorini da gennaio). Idea nata negli ultimi giorni ma Ventura deve risolvere problemi contrattuali con la Rai e lasciare Che Tempo Che Fa (dove arriva Mara Venier, anche lei Vai su Facebook

Tutte le novità dei Palinsesti Mediaset; Palinsesti Mediaset 2025/2026, da Max Giusti al Gf con Simona ventura: cosa vedremo in autunno; Mediaset, la nuova stagione 2025/2026: Simona Ventura al Grande Fratello, Gianluigi Nuzzi sostituisce Merlino.

Palinsesti Mediaset: debutta Max Giusti, Nuzzi a Pomeriggio Cinque e Simona Ventura torna al Gf - Ad Alfonso Signorini il Grande Fratello edizione 'super vip'. Segnala msn.com

Palinsesti Mediaset 2025/2026: resta il nodo Striscia, Ventura al GF e si rafforza l’asse De Filippi-Toffanin - it ha partecipato alla conferenza stampa con Pier Silvio Berlusconi. Si legge su fanpage.it