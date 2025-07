I Fantastici Quattro | Gli Inizi l’araldo di Galactus annuncia la distruzione della Terra nella nuova clip

Preparati a vivere un’avventura epica con I Fantastici Quattro: Gli Inizi! La nuova clip Marvel Studios svela un momento cruciale: l’araldo di Galactus annuncia la distruzione imminente della Terra, lasciando i fan col fiato sospeso. Con un cast stellare e una trama mozzafiato, questa pellicola promette di dominare le sale questa estate. La battaglia tra eroi e minacce cosmiche sta per iniziare—sei pronto a scoprire cosa accadrà?

Marvel Studios continua la sua campagna promozionale martellante per I Fantastici Quattro: Gli Inizi che se la vedrà con gli altri blockbuster di questa stagione estiva in una battaglia all'ultimo biglietto staccato. La nuova clip condivisa dallo studio mostra Silver Surfer di Julia Garner mentre annuncia alla Prima Famiglia Marvel che la Terra è spacciata, essendo entrata nel raggio di interesse di Galactus, il Divoratore di mondi.