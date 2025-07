Gliflozine in farmacia senza piano terapeutico la soddisfazione dei pazienti

L'accesso alle gliflozine senza piano terapeutico rappresenta una svolta significativa per i pazienti, migliorando l’autonomia e la qualità di vita. La recentissima decisione di distribuirle in farmacia territoriale, accolta con grande soddisfazione da associazioni e professionisti, apre nuove prospettive nel trattamento delle malattie croniche. Questa rivoluzione rende più semplice e immediata la cura, ponendo le basi per un sistema sanitario più vicino alle esigenze di chi ne ha più bisogno.

(Adnkronos) – “Accogliamo con grande soddisfazione l’ufficialità del passaggio della classe delle gliflozine alla distribuzione in farmacia territoriale e l’abolizione del piano terapeutico”. Così i rappresentanti delle associazioni Rossana Bordoni, presidente di Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci), Stefano Nervo, presidente di Diabete italia, Massimo Morosetti, presidente di Fir (Fondazione italiana del rene), e Anna Lisa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gliflozine in farmacia senza piano terapeutico, la soddisfazione dei pazienti

In questa notizia si parla di: gliflozine - farmacia - piano - terapeutico

Il 30 giugno 2025, il CdA di AIFA ha approvato la riclassificazione delle gliflozine nella fascia A dei prodotti rimborsati e acquistabili in farmacia. Grazie alla nuova modalità prescrittiva, i pazienti con Malattia Renale Cronica potranno accedere a dapagliflo Vai su Facebook

Gliflozine in farmacia senza piano terapeutico, la soddisfazione dei pazienti; Gliflozine in fascia A: niente più piano terapeutico. Via libera in Gazzetta Ufficiale per 13 farmaci; Gliflozine in fascia A: in Gazzetta la determina Aifa. Dal 19 luglio disponibili in farmacia con ricetta ripetibile.

Gliflozine in farmacia senza piano terapeutico, la soddisfazione dei pazienti - Gestione più equa e più vicina ai bisogni di milioni di persone con diabete, scompenso cardiaco e malattia renale cronica ... Segnala adnkronos.com

Gliflozine in fascia A: niente più piano terapeutico. Via libera in Gazzetta Ufficiale per 13 farmaci - Il provvedimento, che riguarda i farmaci impiegati nel trattamento del diabete di tipo 2, dello scompenso cardiaco e dell’insufficienza renale cronica, è stato formalizzato con la determina pubblicata ... Si legge su doctor33.it