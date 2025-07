Boscoreale guarda al futuro | con il Bioma una città verde contro il cambiamento climatico

una visione che unisce natura, tecnologia e comunità per costruire un futuro più verde e resiliente. Con il progetto Bioma, Boscoreale si impegna a diventare un esempio di sostenibilità e innovazione, trasformando le pendici del Vesuvio in un laboratorio urbano all’avanguardia contro il cambiamento climatico. Un passo deciso verso un domani migliore, dove ambiente e benessere camminano mano nella mano.

Una città sostenibile ai piedi del Vesuvio. Con il Bioma, Boscoreale punta su ambiente, benessere e innovazione. Trasformare un territorio alle pendici del Vesuvio in un laboratorio urbano all’avanguardia nella lotta al cambiamento climatico. Boscoreale si candida a diventare un modello di città sostenibile e a misura d’uomo. Il tutto gira intorno al progetto Bioma, molto più di un parco urbano e scientifico, non solo un’opera architettonica, ma il cuore verde di una strategia urbana che mette al centro la natura, il benessere collettivo e la qualità dell’ambiente. Un parco urbano di 22 ettari che ospiterà alberi, piante, sentieri, aree verdi e spazi per la ricerca, la didattica e la cultura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it