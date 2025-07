Caldo stimati 500 morti a Roma e Milano dal 23 giugno al 2 luglio | il dato di Imperial College

L’ondata di calore che ha colpito l’Europa tra il 23 giugno e il 2 luglio ha causato conseguenze drammatiche, con circa 500 decessi stimati a Roma e Milano. Secondo uno studio dell’Imperial College, il cambiamento climatico ha contribuito a un aumento delle morti in molte città europee. È un campanello d’allarme che richiede interventi urgenti per proteggere la nostra salute e il nostro pianeta.

Nei 10 giorni interessati dall’ondata di calore che ha colpito l’Europa «il cambiamento climatico è stato responsabile di 317 decessi in eccesso stimati a Milano, 286 a Barcellona, 235 a Parigi, 171 a Londra, 164 a Roma, 108 a Madrid, 96 ad Atene, 47 a Budapest, 31 a Zagabria, 21 a Francoforte, 21 a Lisbona e 6 a Sassari». E’ quanto scrive uno studio rapido realizzato dall’Imperial College. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caldo, stimati 500 morti a Roma e Milano dal 23 giugno al 2 luglio: il dato di Imperial College

