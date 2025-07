Tumore del colon-retto arriva nuova terapia per l' Italia

Una svolta promettente nel trattamento del tumore del colon-retto metastatico arriva in Italia: l'AIFA ha approvato il rimborsabile fruquintinib, una terapia innovativa di Takeda. Questa nuova opzione apre concretamente la strada a soluzioni più efficaci e personalizzate per i pazienti affetti da questa patologia complessa. Scopriamo insieme come questa novità potrebbe cambiare il panorama oncologico italiano e offrire nuove speranze.

Milano, 9 lug. (askanews) - Una nuova via per il trattamento del tumore metastatico del colon-retto. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha infatti approvato la rimborsabilità del fruquintinib, nuova opzione terapica di Takeda che apre a soluzioni diverse e innovative per pazienti con tale patologia. Abbiamo parlato con Filippo Pietrantonio, Direttore SS Oncologia medica gastroenterologia - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano: "Il tumore del colon-retto è definito uno dei big killer perché le diagnosi sono circa di 48 mila per anno in Italia, soltanto in Italia, sappiamo che possiamo fare molto per la prevenzione di questa patologia, la prevenzione primaria si basa sull'eliminazione dei fattori di rischio, eliminazione non vuol dire essere esenti dalla patologia ma ridurre sensibilmente il rischio di ammalarsi come uno stile di vita corretto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tumore del colon-retto, arriva nuova terapia per l'Italia

In questa notizia si parla di: tumore - colon - retto - italia

