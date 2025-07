Puglia Zampano Regione | Ultima legislatura portato passi in avanti in innovazione

La Puglia, regione dal volto vibrante e innovativo, si distingue sempre di più nel panorama nazionale e internazionale. Grazie all’impegno della sua ultima legislatura, ha fatto passi da gigante nei settori dell’innovazione, della cultura e del sistema produttivo, rafforzando il suo brand di eccellenza. Un percorso che proietta la regione verso un futuro promettente, sostenuto anche dai fondi europei e da iniziative come il PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

(Adnkronos) – Iniziativa editoriale cofinanziata dall'Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 "Le Puglie che esistono rappresentano ormai un riconoscimento nel mondo, non soltanto dello stile di vita e della capacità di accoglienza, della qualità dell'innovazione e del sistema produttivo, ma rappresentano un brand sul quale

