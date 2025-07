Spedizioni PC in crescita | Apple fa il botto ma gli USA sono in picchiata

Le spedizioni di PC sono in forte crescita a livello globale, con Apple che fa segnare record storici. Tuttavia, gli Stati Uniti attraversano un momento difficile, con un calo significativo delle consegne causato dalle incertezze sui dazi e le tensioni commerciali. Un quadro complesso che riflette le sfide e le opportunità del mercato tecnologico internazionale. Scopri di più su questa dinamica in continua evoluzione.

Crescita complessiva delle spedizioni dei PC secondo IDC che registra una crescita notevole delle spedizioni Apple ma che evidenzia anche lo sprofondo degli Stati Uniti a causa delle incertezze sui dazi. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Spedizioni PC in crescita: Apple fa il botto, ma gli USA sono in picchiata

