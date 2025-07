Sciopero aerei giovedì 10 luglio | cancellati i voli EasyJet e Ita Airways aeroporti a rischio caos

Preparatevi a un'altra giornata di caos nel cielo italiano: il 10 luglio 2025, uno sciopero di 24 ore coinvolgerà i dipendenti dei servizi di terra di EasyJet e Ita Airways, causando cancellazioni e disagi negli aeroporti. Dopo il recente disservizio ferroviario, la mobilitazione nel settore aereo si preannuncia come un ulteriore ostacolo per pendolari e viaggiatori. Rimanete aggiornati per non essere colti di sorpresa da questa imprevedibile tempesta di emozioni e disagi.

Ad appena 48 ore dallo sciopero ferroviario nazionale del 7-8 luglio che ha causato disagi in tutta Italia a pendolari e viaggiatori, giovedì 10 luglio 2025 è attesa una mobilitazione del comparto aereo della durata di 24 ore. Si fermeranno i dipendenti impiegati nei servizi di terra degli. 🔗 Leggi su Today.it

Poste in sciopero il 3 luglio per i salari - Il 3 luglio, i lavoratori di Poste Italiane incroceranno le braccia in uno sciopero nazionale indetto da Uil e Cgil.

