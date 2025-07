Ocse | salari reali Italia -7,5% sul 2021

L’Italia si trova in prima linea tra le economie OCSE con il più marcato calo dei salari reali, che al 2025 risultano ancora inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Mentre molti Paesi vedono un incremento dei salari, la crescita è stata irregolare e, in alcuni casi, insufficiente. Questa dinamica solleva importanti interrogativi sul futuro del mercato del lavoro e sulla ripresa economica. Quali strategie adotterà l’Italia per invertire questa tendenza?

12.42 L'Italia "ha registrato il maggior calo dei salari reali tra tutte le principali economie dell'Ocse". Così l'Organizzazione Cooperazione e Sviluppo nel suo rapporto 2025 sul lavoro.. "Nonostante un aumento relativamente solido nell'ultimo anno, all'inizio del 2025 i salari reali erano ancora inferiori del 7,5% rispetto all'inizio del 2021", si legge. Dal rapporto emerge inoltre che i salari reali crescono in tutti i Paesi Ocse, ma in metà di essi sono ancora sotto i livelli dell'inizio del 2021. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Salari reali giù del 10,5% in Italia, crolla il potere d’acquisto - Tra il 2019 e il 2024, i salari reali in Italia sono calati del 10,5%, evidenziando un grave crollo del potere d'acquisto causato dall’aumento dei prezzi.

Economia “Gli italiani mangiano sempre meno fuori casa. Alla base del calo la riduzione dei salari e l’inflazione” Nel 2024, i consumi alimentari fuori casa in Italia hanno toccato quota 85 miliardi di euro, secondo un’analisi di The European House – Ambrosett Vai su Facebook

