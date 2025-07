Il mondo brucia per il surriscaldamento e per le guerre l' appello di Papa Leone a 10 anni dalla Laudato Si'

In un mondo che brucia, tra il surriscaldamento e i conflitti armati, Papa Leone ha lanciato un appello acceso nel suggestivo Borgo Laudato Si, un simbolo di speranza e di tutela del nostro pianeta. Celebrando i dieci anni dall’enciclica di Papa Francesco, ha ricordato l’urgenza di agire con cuore e determinazione per un futuro più sostenibile. È un richiamo alla responsabilità di tutti noi.

« In un mondo che brucia, sia per il surriscaldamento terrestre sia per i conflitti armati », Papa Leone ha alzato la voce oggi nella suggestiva cornice naturale del Borgo Laudato sì, un giardino voluto e ispirato dal suo predecessore, Papa Francesco, per ricordare i dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato sì, dove questa mattina ha celebrato una messa con il rituale «per la Custodia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Il mondo brucia per il surriscaldamento e per le guerre". l'appello di Papa Leone a 10 anni dalla Laudato Si'

