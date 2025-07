Ferguson alla Roma? Palla all’irlandese | formula dell’affare e concorrenza

La Roma si prepara a una campagna acquisti ricca di sfide e opportunità, con Ferguson che torna in orbita e l'irlandese pronto a fare la differenza. La formula dell’affare e la concorrenza saranno i protagonisti di questa lunga corsa al rinforzo, mentre Gasperini spinge per almeno 2-3 innesti prima del ritiro a Trigoria. Il mercato è aperto: ogni mossa potrebbe cambiare le carte in tavola e scrivere il futuro giallorosso.

Siamo appena agli inizi di una campagna acquisti destinata ad essere lunga ed intensa per la Roma, che dopo aver contenuto i danni legati al settlement agreement può ora guardare alle entrate con fiducia. Il tempo c'è, ma Gasperini chiede almeno 2-3 innesti prima del ritrovo con la squadra a Trigoria, e per questo sta lavorando Massara: alcune piste sfumano, come quella per Kocku, altre invece possono rapidamente prendere piede, come la ghiotta occasione Tagliafico, ma è l'attacco che potrebbe presto avere un nuovo volto, visto un Evan Ferguson che potrebbe presto vestire il giallorosso. A Ferguson la decisone, la Premier l'alternativa.

Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese - Il calciomercato della Roma si anima di novità emozionanti: il Brighton ha messo nel mirino Evan Ferguson, giovane talento irlandese, come possibile rinforzo per l’attacco giallorosso.

