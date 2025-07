Giorgia Meloni ha sciolto la riserva | per la prima volta sarà al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini

Giorgia Meloni ha sciolto la riserva e si prepara al suo primo intervento ufficiale al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, dal 22 al 27 agosto. Un debutto atteso, che segna un nuovo capitolo nel suo ruolo di premier. Tra incontri e discussioni, la leader affronta questa importante occasione per confermare il suo ruolo politico. La domanda ora è: quale sarà il momento clou di questa prima apparizione?

Sarà un esordio. La prima volta da quando è arrivata a Palazzo Chigi nel 2022. Secondo quanto risulta al Fatto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accettato di partecipare al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini che si terrà dal 22 al 27 agosto. La data della presenza non è ancora stata decisa: tra Palazzo Chigi e i vertici del meeting stanno incrociando le agende della premier per scegliere il giorno adatto. Meloni, dopo le ferie estive, partirà il 29 agosto per una trasferta nell’Indopacifico in cinque Stati: Bangladesh, Singapore, Vietnam, Corea e Giappone per l’Expo di Osaka. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni ha sciolto la riserva: per la prima volta sarà al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini

