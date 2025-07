Alessandro Impagnatiello no alla giustizia riparativa Non ha rielaborato l' omicidio

Alessandro Impagnatiello dice no alla giustizia riparativa, rifiutando di rielaborare l’omicidio di cui è accusato. Un trattamento innovativo, adottato in alcuni paesi come gli Stati Uniti, che permette al condannato di confrontarsi con le vittime per favorire il processo di guarigione e riconciliazione. Tuttavia, la corte d’Assise d’appello di Milano ha deciso di respingere questa proposta, lasciando irremovibile il percorso giudiziario.

Per Alessandro Impagnatiello si chiude la strada della giustizia riparativa. Un percorso di recente introduzione, sperimentato in alcuni Paesi statunitensi, e che consente al condannato di incontrare le vittime, con l'aiuto di un mediatore, per discutere l'accaduto e trovare insieme un percorso di riparazione. Con una nota consegnata alla stampa, la corte d'Assise d'appello di Milano ha comunicato di avere respinto la richiesta presentata dal difensore del 32enne. Nessuna rielaborazione critica di quanto avvenuto ci sarebbe stata da parte del killer reo confesso di Giulia Tramontano, la sua fidanzata uccisa al settimo mese di gravidanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alessandro Impagnatiello, no alla giustizia riparativa. "Non ha rielaborato l'omicidio"

