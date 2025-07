Caldo Copernicus | l' Europa occidentale mai così bollente In Italia si stima il record di sempre

L’Europa occidentale sta vivendo un’estate infuocata come mai prima d’ora, con temperature record che mettono alla prova la resilienza del continente. I dati satellitari confermano che giugno ha segnato una media di quasi 20,5°C, mentre il mare si riscalda e le ricadute economiche si fanno sentire. L’Italia, in particolare, rischia di perdere lo 0,1,2% del Pil, un campanello d’allarme che richiede attenzione immediata.

I dati satellitari certificano come le ondate di calore di giugno abbiano portato l'Europa dell'ovest a una temperatura media, per il mese, di quasi 20,5 gradi. Nel frattempo preoccupano i valori del mare e le ricadute anche economiche per l'Italia, che rischia il -1,2% del Pil.

Alle 7:30 #CaffèEuropa Caldo torrido in Europa. Con @tizidisi ospiti #AndreaTaramelli, delegato nazionale comitato Copernicus. @DKambItaly ambasciatore danese in Italia, @stef_albertini coordinatore Centro europeo dei consumatori di Bolzano, #Fra Vai su X

Un giugno caldissimo: l’Italia nella morsa del caldo anomalo Il mese di giugno 2025 è stato caratterizzato da temperature significativamente superiori alla media stagionale in tutta Italia, come documentato dai dati del Copernicus Climate Change Service (C Vai su Facebook

