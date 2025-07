LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo aumenta il ritmo a 65 km dall’arrivo

Segui in diretta il Giro d’Italia Femminile 2025, con la tappa di oggi che si infiamma: il gruppo accelera a 65 km dall’arrivo, mentre le protagoniste si sfidano su ogni chilometro. La battaglia è aperta e ogni secondo conta. Resta aggiornato per non perdere neanche un istante di questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:46 L’olandese Nooijen è transitata in prima posizione sul GPM di terza categoria di Cugnan portando a casa 7 punti per la classifica delle scalatrici. 12:43 Elisa Longo Borghini inizia a muovere le pedine. Atlete dell’UAE Team ADQ che si fanno notare in testa al gruppo a tirare. 12:40 Uno scorcio delle quattro battistrada: 75 kms to go so cool to see the champ @lorenawiebes in the breakaway today! The gap is now around 2’30” bellissimo vedere la campionessa e vincitrice della tappa di ieri in fuga oggi! 2’30” il loro vantaggio LaPresse #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo aumenta il ritmo a 65 km dall’arrivo

