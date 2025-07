Spookyzone – Storie da brivido | la raccolta completa

Preparati a immergerti in un mondo di suspense, risate e brividi con Spookyzone – Storie da brivido, la raccolta completa della prima stagione dedicata ai detective più amati di Paperopoli: Qui, Quo e Qua! Con 200 pagine di fumetti avvincenti, questa imperdibile serie ti condurrà tra mostri, misteri e momenti di pura adrenalina. Non perdere l’appuntamento: dal 3 luglio in edicola, fumetteria e su Panini.it. La tua avventura da brivido ti aspetta!

200 pagine di fumetti con Qui, Quo e Qua alle prese con mostri, misteri e risate da paura. La prima stagione completa è disponibile dal 3 luglio. Panini Magazines (Panini Comics) presenta Spookyzone – Storie da brivido, la raccolta completa della prima stagione di Spookyzone, dedicata ai detective del brivido di Paperopoli: Qui, Quo e Qua! Il libro – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 3 luglio, al prezzo di 4,90€ – contiene ben 200 pagine di fumetti, per risate da paura: la lettura estiva ideale da portare sotto l’ombrellone! Mostri inquietanti, presenze misteriose, luoghi stregati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Spookyzone – Storie da brivido: la raccolta completa

