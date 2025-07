Estate nei borghi | 100 eventi per tutti le passione nei paesi Bandiera Arancione

Scopri l’estate nei borghi con il Touring Club Italiano: 100 eventi unici tra concerti, sagre, yoga all’alba e corsi di cucina, pensati per riscoprire le bellezze dei paesi bandiera arancione. Un’occasione imperdibile per vivere l’Italia autentica, tra tradizioni e nuove esperienze, in un’atmosfera coinvolgente e ricca di passione. Preparati a lasciarti affascinare da un patrimonio nascosto e a creare ricordi indimenticabili.

100 eventi di tutti i tipi, concerti, sagre, camminate, yoga all'alba, cena e corsi di cucina, camminate e aperitivi. È questa la la proposta del Touring Club Italiano per vivere l'estate nei borghi più belli dell'Italia meno nota. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Estate nei borghi: 100 eventi per tutti le passione nei paesi Bandiera Arancione

In questa notizia si parla di: estate - borghi - eventi - tutti

Borghi e rocche: un’estate tra cinema, concerti e mostre - Un'estate ricca di eventi nei Borghi e Rocche di Romagna, con cinema, concerti e mostre. Il progetto di marketing territoriale, avviato nel 2022, valorizza il patrimonio culturale e naturale di comuni come Bertinoro, Castrocaro, Terra del Sole e Meldola, offrendo un programma imperdibile di iniziative che animano l'entroterra romagnolo.

Siamo in piena estate e gli eventi nei dintorni di Borgo Valbelluna non si contano! Per scoprirli tutti quanti andate sul nostro sito www.dolomitiprealpi.it Giovedì 10 luglio in piazza dei Martiri a Belluno "Arriva il conte Von Tok" l'esilarante spettacolo dedicato Vai su Facebook

Accade d’estate a Spoleto, da giugno a settembre 50 eventi tra borghi e centro; Notte Romantica nei Borghi delle Marche: programma completo e tutte le info per vivere la magia del 21 giugno; Vinci d’estate, l’estate prende il volo. Tutti gli eventi fino a settembre, nel borgo di Leonardo e nelle frazioni.

Foggia Estate, pubblicato il cartellone degli eventi del Comune: “Pensato per chi resta, accessibile e che coinvolge tutta la città” - Da Palazzo di Città commentano così il cartellone di eventi di “Foggia Estate 2025” ... Lo riporta foggiacittaaperta.it

FOGGIA Estate 2025, pubblicato il cartellone degli eventi organizzati dal Comune - Il cartellone “Foggia Estate 2025” non rappresenta solo un elenco di eventi, ma proporne un progetto civico e ... Da statoquotidiano.it