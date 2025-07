DS DSi DracoDS 0.8 | Rivivi il Fascino del Tandy CoCo e Dragon 32 64 sul Tuo Nintendo DS!

Se sei un appassionato di retro gaming e desideri rivivere l’era d’oro delle console degli anni ’80, DracoDS è la soluzione perfetta. Questo innovativo emulatore per Nintendo DS/DSi/XL/LL ti consente di riscoprire i classici giochi del Tandy Color Computer (CoCo 2) e del Dragon 32/64, due icone vintage che hanno segnato un’epoca. Preparati a immergerti nel passato e a riscoprire il fascino senza tempo di queste straordinarie macchine.

DracoDS è un emulatore per Nintendo DSDSiXLLL che permette di giocare ai classici giochi del Tandy Color Computer (CoCo 2) e del Dragon 3264, due storiche macchine degli anni '80 basate sul processore Motorola 6809. Introduzione. Il Tandy CoCo 2 e il Dragon 3264 erano molto simili, tanto che il Dragon sembra aver "ispirato" il suo design proprio dal CoCo. Entrambi utilizzavano lo stesso processore e condividevano molte caratteristiche hardware, sebbene avessero alcune differenze nella gestione della tastiera e del controller dei dischi. DracoDS è principalmente un emulatore per Tandy CoCo 2 con supporto a 32K e 64K di RAM, ma può essere configurato anche per emulare il Dragon 3264, rendendolo uno strumento versatile per gli appassionati di retrocomputing.