Francesca Chillemi è incinta ed è costretta a dare forfait | Me lo impongono i medici

Francesca Chillemi, amata protagonista di “Che Dio ci aiuti”, si prepara a una notizia inaspettata: incinta e costretta a rinunciare al Giffoni Film Festival. La sua salute è prioritaria, e i medici le impongono un riposo assoluto. Nonostante l’entusiasmo per il premio, Francesca si concentra sulla sua famiglia e sulla nuova vita che sta crescendo dentro di lei. La sua forza e determinazione sono un esempio per tutti, e il suo ritorno sarà ancora più grande.

Francesca Chillemi è costretta a dare forfait al Giffoni Film Festival. L’attrice protagonista di “Che Dio ci aiuti” non potrà ritirare il premio che le è stato assegnato dalla giuria di giovanissimi perché i medici le hanno imposto riposo assoluto. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Francesca Chillemi è incinta ed è costretta a dare forfait: "Me lo impongono i medici"

In questa notizia si parla di: francesca - chillemi - costretta - dare

“Che Dio ci aiuti 8”: la sorpresa di Francesca Chillemi nella clip in anteprima del finale - Scopri l'emozionante anteprima del finale dell'ottava stagione di "Che Dio ci aiuti". In onda giovedì 15 maggio su Rai1, la clip con Francesca Chillemi e il cast promette sorprese e colpi di scena.

«Non serve dire nulla quando basta esserci, pancione in primo piano e abito bianco a far parlare. » È così che Francesca Chillemi ha scelto di condividere la notizia più dolce: la sua seconda gravidanza. Nessun post sui social, nessuna intervista: è bastato ve Vai su Facebook

Francesca Chillemi annuncia lo stop dal lavoro: “La mia gravidanza è un po’ delicata; Francesca Chillemi incinta annulla gli impegni, non sarà al Giffoni: La mia gravidanza è delicata; Francesca Chillemi: “Gravidanza delicata, mi fermo”. Che succede a Che Dio ci Aiuti 9 e Viola come il mare 3.

Francesca Chillemi preoccupa i fan «Gravidanza delicata», annullati tutti gli impegni - Francesca Chillemi, incinta del secondo figlio, si è trovata costretta ad annullare tutti i suoi impegni per via di alcune difficoltà. Come scrive donnapop.it

Francesca Chillemi allarma i fan: “Gravidanza delicata” e annulla gli impegni/ “Cos’hanno detto i medici” - Francesca Chillemi costretta a rinunciare ad un importante evento per stare a riposo: "Gravidanza delicata, ecco cosa mi hanno detto i medici" ... Riporta ilsussidiario.net