Scoperta una piantagione di marijuana in un bunker sotterraneo nel Nuorese | arrestati padre e figlio

Nel cuore delle campagne di Gavoi, in provincia di Nuoro, i carabinieri hanno scoperto un bunker sotterraneo nascosto tra le rocce, dove era stata allestita una piantagione di marijuana altamente sofisticata. Dotato di lampade, impianti di irrigazione e un laboratorio per la lavorazione, l’intera struttura testimonia l’ingegno criminale di una famiglia locale. Padre e figlio sono stati arrestati, e questa scoperta solleva molte domande sulla diffusione di questi insediamenti clandestini nel territorio.

Una piantagione di marijuana sotterranea è stata scoperta e sequestrata nelle campagne di Gavoi, in provincia di Nuoro, dai carabinieri. Il bunker, nascosto tra le rocce e al quale si accedeva attraverso un cunicolo scavato nel terreno, era ricavato sotto terra, attrezzato di lampade, impianto di irrigazione, condotte per l’estrazione dell’aria e dotato di un laboratorio per la lavorazione ed essicazione della marijuana. All’interno della struttura i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa un centinaio di piante e il materiale per il confezionamento, mentre nelle sue vicinanze hanno rinvenuto cinque buste sottovuoto piene di boccioli già essiccati, 20 panetti di hashish e due pistole scacciacani private del tappo rosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it