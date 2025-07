Schianto tra auto e moto giovane trasportato in ospedale

Un incidente drammatico a Cesana Brianza ha coinvolto un’auto e una moto, lasciando un giovane di 18 anni gravemente ferito. L’incidente, avvenuto alle 11 di questa mattina in via Carlo Porta, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, mentre il ragazzo è stato trasportato urgentemente in ospedale. La comunità rimane in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione.

Schianto tra auto e moto con un giovane ferito a Cesana Brianza. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 11 di oggi, mercoledì 9 luglio, in via Carlo Porta, all'altezza del civico 18. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro nel quale ha avauto la peggio un giovane di 18 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: giovane - schianto - auto - moto

A10, schianto in galleria: in condizioni disperate una giovane mamma - Un drammatico incidente stradale si è verificato tra Bordighera e Ventimiglia, dove un tir ha invaso la corsia opposta in una zona di cantiere, travolgendo cinque auto.

Schianto auto-moto a Olbia: un ferito La polizia locale sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica Vai su Facebook

Schianto tra auto e moto, giovane trasportato in ospedale; Si schianta contro un'auto in moto: muore un ragazzo di 19 anni; Incidente a Vergiate, scontro tra moto e auto: muore un ragazzo di 19 anni.

Schianto con un’auto. Motociclista di 19 anni muore dopo il ricovero - Vergiate, l’incidente sulla statale del Sempione. Da msn.com

Marche - Due tragedie in moto: muoiono un giovane a Loreto e un 52enne nel Maceratese - A Loreto, non ce l’ha fatta Razvan Nicolae Stangaciu, il giovane investito tre giorni fa mentre era in sella al suo scooter in via Ma ... veratv.it scrive