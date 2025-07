Mario Adinolfi e Dino Giarrusso le indiscrezioni su L’Isola dei Famosi 2025 | Nessun privilegio

L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con un trionfo inaspettato di Cristina Plevani, ma le recenti rivelazioni di Mario Adinolfi e Dino Giarrusso scuotono il mondo del reality. Tra commenti pungenti e frecciatine, gli ex naufraghi svelano retroscena sorprendenti, mettendo in discussione privilegi e dinamiche tra i partecipanti. Scopriamo insieme le accuse e le verità dietro le quinte di questa edizione ricca di colpi di scena.

L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani a 25 anni trionfo al primo Grande Fratello, ma in queste ore fanno discutere le rivelazioni di due ex naufraghi. Si tratta di Mario Adinolfi e Dino Giarrusso che hanno deciso di raccontare alcuni retroscena tra commenti al vetriolo e frecciatine agli ex compagni d’avventura. Mario Adinolfi: “Nessun privilegio a L’Isola dei Famosi 2025”. L’esperienza de L’Isola dei Famosi 2025 ti cambia per sempre. Lo sanno benissimo Mario Adinolfi e Dino Giarrusso che, una volta rientrati in Italia, hanno rilasciato una lunga intervista a Fanpage con delle rivelazioni su quanto successo in Honduras. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mario Adinolfi e Dino Giarrusso, le indiscrezioni su L’Isola dei Famosi 2025: “Nessun privilegio”

In questa notizia si parla di: mario - adinolfi - dino - giarrusso

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Problemi per gli ex naufraghi al rientro da L'Isola dei Famosi, dopo Mario Adinolfi e Loredana Cannata anche per Dino Giarrusso il rientro è stato tormentato #DinoGiarrusso #isoladeifamosi #isoladeifamosi2025 Vai su X

«Ti riporto tre frasi dette da alcuni miei compagni d’avventura, per fare esempi concreti: ‘Quella è tornata a fare la … su Onlyfans’, ‘Tu sei autistico’, ‘Quel signore che non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto’, quest’ultima riferita a Mario. » Dino Giarrusso non h Vai su Facebook

Isola dei Famosi 2025, Adinolfi e Giarrusso vuotano il sacco: Cosa non si è visto in TV; Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi e poi svela: Non ho ancora realizzato; Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi e poi svela: Non ho ancora realizzato.

Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi e poi svela: "Non ho ancora realizzato" - La vincitrice Cristina Plevani ricorda la sua fortunata esperienza a L'Isola dei Famosi e rivela il suo pensiero sui naufraghi Dino Giarrusso e Mario Adinolfi. Segnala msn.com

Dino Giarrusso dopo l’Isola: “Una o due costole fratturate causate dalla prova del serpente. Ho diversi acciacchi” - Anche Dino Giarrusso sta facendo i conti con alcuni problemi di salute causati dal viaggio in Honduras. fanpage.it scrive