Renault verso la nomina dell’AD ad interim in pole per ruolo permanente Le Vot Provost e Picat | si punta alla continuità strategica

Renault si prepara a mantenere la rotta strategica durante questa fase di transizione, con una guida provvisoria in attesa delle dimissioni di Luca de Meo. In corsa per il ruolo definitivo ci sono Denis Le Vot, François Provost e Maxime Picat, tutti pronti a garantire stabilità e continuità in un settore in continua evoluzione. La scelta finale sarà cruciale per definire il futuro del colosso automobilistico francese.

In attesa delle dimissioni di Luca de Meo previste il 15 luglio, Renault prepara una guida provvisoria; in corsa per il ruolo definitivo Denis Le Vot, François Provost e Maxime Picat, il gruppo punta alla continuità strategica in un contesto di trasformazione del settore automobilistico In vi.

In questa notizia si parla di: renault - ruolo - provost - picat

Renault nominerà un nuovo ceo entro il 15 luglio, giorno dell’addio ufficiale di Luca de Meo - La casa automobilistica francese accelera i tempi per la nomina del nuovo ad e ha ristretto la rosa dei candidati: vuole avere un capo prima dell’uscita del manager italiano ed evitare una fase di tra ... Lo riporta milanofinanza.it

Maxime Picat dice addio a Stellantis: sarà lui l’erede di de Meo alla Renault? - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Riporta clubalfa.it