Asensio apre all’Inter! Il nuovo vecchio nome per l’attacco

Marco Asensio torna a fare sognare i tifosi dell’Inter, riaccendendo le speranze di un attacco stellare. Dopo un gennaio avvolto nel mistero, il suo nome si ripresenta come una possibile soluzione per rinforzare la squadra. È un ritorno al passato o un nuovo capitolo da scrivere? L’aria di mercato si infuoca, e tutto potrebbe cambiare in pochi giorni. La strategia nerazzurra potrebbe essere pronta a sorprendere ancora.

Marco Asensio apre nuovamente all’Inter. Il calciatore era stato vicino a gennaio e non si era fatto più nulla. Alfredo Pedullà su Caught Offside scrive della trattativa. NUOVO “VECCHIO” NOME – Si tratta di un nuovo nome in questa sessione di mercato, ma in realtà per l’ Inter non è una novità il profilo perché lo ha già cercato a gennaio. Sembrava in via di definizione quella trattativa, poi non se ne fece più nulla senza le cessioni di uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Alla metà della scorsa stagione Marco Asensio si è unito all’ Aston Villa e ha mostrato il motivo per cui può ancora essere un calciatore di altissimo livello: 8 gol segnati e un assist nel suo periodo in Inghilterra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asensio apre all’Inter! Il nuovo “vecchio” nome per l’attacco

Calciomercato Inter, torna vivo il nome di Asensio. La prima pagina della Gazzetta dello Sport svela i sogni nerazzurri - Il calciomercato dell'Inter si infiamma ancora una volta con il nome di Asensio in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport.

Marco Asensio (1996) ha sfiorato l'Inter già due volte. Magari la terza è quella buona. Il Psg lo vuole vendere, il suo agente Jorge Mendes sta cercando la soluzione migliore. Il nome, in casa Inter, è gradito: è in scadenza, quindi il cartellino non può av

Inter, in attacco si punta Asensio: il piano per prenderlo dal PSG Nuovo nome per l'attacco dell'Inter, i nerazzurri seguono Marco Asensio. Lo spagnolo, già seguito dai nerazzurri a gennaio, è in vendita. Il classe 1996 non resterà al Psg, club proprietario

