Com'è possibile che mamma gatta abbia portato il suo cucciolo malato proprio in una clinica veterinaria

Come può essere che una mamma gatta porti il suo cucciolo malato direttamente in una clinica veterinaria? Questa scena ha sorpreso i passanti a Tocancipá, in Turchia, lasciando tutti a chiedersi quale mistero si celasse dietro. Ma cosa ci insegna questa storia sulla natura e l'istinto materno dei gatti? Scopriamolo insieme, perché a volte le risposte sono più sorprendenti di quanto sembri.

Una mamma gatta si è presentata con il suo cucciolo malato alla porta di una clinica veterinaria di Tocancipá, in Turchia. Il micio era chiaramente bisognoso di cure mediche urgenti e per questo i medici della struttura hanno pensato che la sua mamma sapesse che lì avrebbe trovato quel tipo di aiuto. Le cose, però, non stanno proprio così secondo l'etologa ed esperta della relazione uomo-gatto Sonia Campa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

