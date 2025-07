il biennio di sangue in anteprima a maratea il 12 luglio il nuovo libro del pm tescaroli

Il biennio di sangue 1993-1994 prende vita in anteprima a Maratea, dove il magistrato Luca Tescaroli svelerà i dettagli di un’epoca oscura e cruciale per l’Italia. Sabato sera, piazza Sisinni si trasformerà nel palcoscenico di un racconto che chiude un cerchio e apre nuove riflessioni sulla giustizia e la memoria storica. La vita e la carriera di Tescaroli hanno...

C’è un cerchio che si chiude sabato sera in piazza Sisinni a Maratea. Qui il magistrato Luca Tescaroli presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “Il biennio di sangue 1993-1994” (Paper First, la casa editrice del Fatto). Il volume descrive con minuzia di particolari indagini e condanne relative agli attentati che devastarono Roma, Firenze e Milano, in quel biennio di terrore e di morte. La vita e la carriera di Tescaroli hanno attraversato le inchieste s ulla stagione delle stragi degli anni ’90. Ci ha lavorato da pm a Caltanissetta, perseguendo esecutori e mandanti della strage di Capaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it