L’ultima giravolta di Trump | Basta armi all’Ucraina Anzi no Cosa c’è dietro il cambio di rotta

L'ultima giravolta di Trump scuote il panorama internazionale: un momento sembrava deciso a sospendere le armi per l’Ucraina, ora invece annuncia che gli Stati Uniti continueranno a inviare aiuti militari. Tra silenzi e retroscena, cosa si nasconde dietro questa improvvisa inversione di rotta? Come non detto: la politica degli USA resta in bilico tra strategia e pressing internazionale, lasciando il mondo a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

Come non detto. Gli Stati Uniti continueranno a inviare aiuti militari all’Ucraina. Parola del presidente Donald Trump, che solo una settimana fa aveva dato ordine di sospendere le forniture a Kiev. “Invieremo altre armi”, ha annunciato il leader Usa durante il vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Dobbiamo. devono essere in grado di difendersi. Stanno subendo un duro colpo”, ha sottolineato Trump riferendosi agli ucraini. Un portavoce del Pentagono ha poi affermato che “su indicazione del presidente Trump, il Dipartimento della Difesa sta inviando ulteriori armi difensive all’Ucraina per garantire che gli ucraini possano difendersi mentre lavoriamo per garantire una pace duratura e assicurare la cessazione delle uccisioni”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’ultima giravolta di Trump: “Basta armi all’Ucraina. Anzi no”. Cosa c’è dietro il cambio di rotta

