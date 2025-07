Fondo espropriato per lavori pubblici mai fatti | atto annullato dalla Cassazione dopo 30 anni

Dopo tre decenni di battaglie legali, una vicenda che ha attraversato tribunali e sentenze si avvicina a una svolta decisiva grazie a un'ordinanza della Corte di Cassazione. Il protagonista, un perugino, vede finalmente riconosciute alcune delle sue ragioni in una controversia intricata riguardante un fondo espropriato per lavori pubblici mai realizzati. Questa storia dimostra come la perseveranza possa portare alla giustizia, anche nei casi più complicati.

Trenta anni di tribunali. Una lunga vicenda giudiziaria, iniziata nei primi anni ’90, trova oggi nuovo vigore a seguito di una ordinanza della Corte di Cassazione. Protagonista è un perugino che in qualità di erede delle proprietà della madre, ha visto riconosciute alcune parti delle sue ragioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

