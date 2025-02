Ilgiorno.it - Incendio in un palazzo in zona Giambellino a Milano, 16 persone in ospedale

, 14 febbraio 2025 – Un grossoè divampato, nella serata di giovedì, in undi cinque piani con 15 appartamenti di via Fatima, in. Coinvolte 16, tutte portate in: la più grave si trova ricoverata al Niguarda. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con sei ambulanze. E numerosi mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Presenti anche gli agenti della Polizia locale. Ancora non è chiara la causa del rogo e da dove sia partito: in corso tutti gli accertamenti.