Lidentita.it - Morgan azzanna Sanremo: “Mi fa davvero schifo”

Leggi su Lidentita.it

Il Festival dinon piace a. Almeno, non gli va troppo a genio quanto ha visto in questa 75esima edizione. L’artista, sui social, ha bocciato senz’appello la kermesse. Non si salva nulla di questo, secondo: “Mi fa”. Parole dure che, nel suo post, Marco Castoldi spiega e puntualizza: “Insopportabili .: “Mi fa” L'Identità.