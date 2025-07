De Magistris | Napoli servono 6-7 acquisti

L'estate del Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con la speranza di rinforzare ulteriormente la rosa. Raimondo De Magistris analizza le mosse di mercato, sottolineando come il club abbia bisogno di 6-7 acquisti strategici per competere ai massimi livelli. Con Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte già al lavoro, ora spetta a Giovanni Manna trasformare le ambizioni in realtà, puntando anche a grandi colpi come Kevin De Bruyne, la ciliegina sulla torta di questa campagna estiva.

Il giornalista Raimondo De Magistris in un focus su TuttoMercatoWeb, parla delle mosse di mercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “E’ l’estate del Napoli. Dev’essere l’estate del Napoli. Aurelio De Laurentiis l’ha detto apertamente ad Antonio Conte e con le sue promesse l’ha convinto a restare. Sta ora a Giovanni Manna trasformare i propositi in realtà e andare oltre l’ingaggio di Kevin De Bruyne. Il campione belga è la ciliegina di una torta tutta da preparare perché alla rosa della scorsa stagione vanno aggiunti altri 6-7 giocatori. Vanno sistemati tanti esuberi e soprattutto va ceduto Victor Osimhen dopo il prestito raffazzonato dello scorso settembre. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - De Magistris: “Napoli, servono 6-7 acquisti”

In questa notizia si parla di: napoli - magistris - servono - acquisti

Addio ad Ali Rashid. De Magistris: "Era un grande amico di Napoli" - È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Ali Rashid De Magistris, un caro amico di Napoli, morto a 72 anni.

Il 6 luglio a Napoli sempre per la Palestina, contro il genocidio del popolo palestinese e per la Palestina libera. #LifeForGaza @lifeforgaza_ @comunita.palestinese.campania Vai su Facebook

ESCLUSIVA PA - Mister Roberto Pidone: al Napoli servono difensori come Bonucci o Chiellini.

De Magistris: il Napoli continuerà a giocare al San Paolo, ma servono i soldi per il nuovo stadio - Il Mattino - E' scaduta la convenzione che consentiva al Napoli di utilizzare il San Paolo, ma il sindaco De Magistris sicuro: gli azzurri continueranno a giocare a Fuorigrotta. ilmattino.it scrive

De Magistris: «Non servono leggi speciali per Napoli» - Il Mattino - Non servono leggi speciali per Napoli: «Il Governo sa cosa deve fare, lo dice la Costituzione». Come scrive ilmattino.it