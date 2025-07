lo straordinario mondo di gumball mostra il trailer della nuova stagione che ridefinisce lo stile del cartone

Lo straordinario mondo di Gumball torna più emozionante che mai! Dopo sette anni, i fan sono stati premiati con un’anteprima esclusiva del nuovo trailer, che svela uno stile rivoluzionato e un’atmosfera rinnovata. Tra personaggi conosciuti, voci sorprendenti e misteri da svelare, la serie si appresta a riprendere il suo magico viaggio su Cartoon Network, pronta a conquistare nuove generazioni e a sorprendere anche i nostalgici. Non perdere l’occasione di scoprire cosa riserva il futuro di Gumball!

Lo straordinario mondo di Gumball torna con una serie che riprenderà da dove l'originale si era interrotto sette anni fa, e ora i fan hanno potuto dare un'occhiata in anteprima al nuovo stile che gli aspetta. Sette anni dopo l'ultimo episodio, Lo straordinario mondo di Gumball torna con un nuovo titolo e una nuova sigla. Tra volti familiari, nuove voci e misteri ancora irrisolti, la serie riparte su Cartoon Network con l'obiettivo di riprendere la storia da dove si era interrotta. in perfetto stile Elmore. Bentornati a Elmore: la realtà si piega, il caos resta con The Wonderfully Weird World of Gumball La famiglia Watterson è pronta a riprendersi la scena.