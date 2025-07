Milano aggressione a Ca' Granda | uomo colpisce una donna al volto e poi sniffa cocaina VIDEO CHOC

Un inquietante video diffuso sui social rivela una scena shock in via Ca' Granda, Milano: un uomo aggredisce una donna al volto e poi si dedica al consumo di droga in strada. L'episodio, avvenuto la sera del 30 giugno, riaccende il dibattito sulla sicurezza nei quartieri residenziali, sollevando interrogativi sulle misure necessarie per tutelare cittadini e comunità . La città si interroga: cosa si può fare per garantire tranquillità e rispetto?

Un video girato la sera del 30 giugno in via Ca' Granda documenta un'aggressione seguita da consumo di droga in strada. Le immagini, diffuse sui social, rilanciano il dibattito sulla sicurezza nei quartieri residenziali. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Milano, aggressione a Ca' Granda: uomo colpisce una donna al volto e poi sniffa cocaina. VIDEO CHOC

In questa notizia si parla di: aggressione - granda - milano - uomo

Milano - Due persone sono rimaste ferite durante un'aggressione avvenuta dopo l'1 di notte di domenica in via Cilea a Pioltello (Milano), nell'hinterland milanese. Durante un violento diverbio sarebbe spuntata una lama: a riportare ferite da arma da taglio son Vai su Facebook

Accoltellato al volto in centro a Milano, uomo in ospedale: si cerca l’aggressore in fuga; Quarto Oggiaro (Milano), un testimone sull'aggressione al senzatetto: Azione squadrista su un innocente; Milano, suicida al Duomo l’evaso in fuga De Maria. Trovato cadavere collega nel Parco Nord.

Aggressione in barriera di milano: uomo derubato da tre su monopattini in pieno giorno - furto violento a barriera di milano: un uomo aggredito da tre rapinatori su monopattini elettrici che gli strappano una collana d’oro, con indagini della polizia di stato e polemiche politiche sulla s ... Riporta gaeta.it

Aggressione a coltellate a Milano, grave un uomo di 50 anni - Un uomo di 50 anni, di origine egiziana, è rimasto gravemente ferito, all'alba di stamani, a Milano, nel corso di un accoltellamento avvenuto in via Napo Torriani, nei dintorni della Stazione ... Come scrive ansa.it