L' Attacco dei Giganti lancia Shingeki no KyoGIN il gin nato per scherzo da un fan

L'universo di "L'Attacco dei Giganti" si amplia ancora una volta, sorprendendo fan e appassionati. Dal semplice scherzo di un fan nasce ora il primo gin ispirato alla serie: Shingeki no KyoGIN, un innovativo distillato artigianale prodotto dalla rinomata Tokyo Hachioji Distillery. Disponibile dal 1° luglio in Giappone, questo prodotto celebra la forza e il coraggio dei protagonisti, unendo il mondo dell'anime a quello del gusto. Un vero tributo che saprà conquistare i sensi di tutti gli appassionati.

Secondo la pagina ufficiale del prodotto, il primo gin de "L'Attacco dei Giganti " è nato grazie a un fan che non era stato preso molto sul serio, all'inizio. Dopo la fine dell'anime nel 2023, L'Attacco dei Giganti torna sotto forma di gin artigianale: si chiama Shingeki no KyoGIN e sarà disponibile dal 1° luglio in Giappone. Frutto della tenacia di un fan e prodotto dalla Tokyo Hachioji Distillery, questo distillato omaggia la serie con gusto premium, botaniche naturali e un'etichetta che brinda ai richiami della serie. Shingeki no KyoGIN: il gin ufficiale di Attack on Titan Quando l'eco delle ultime urla dei Titani si è spenta e la quiete è calata sulle rovine di Paradis, nessuno si aspettava che il prossimo omaggio a L'attacco dei giganti arrivasse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Attacco dei Giganti lancia "Shingeki no KyoGIN", il gin nato "per scherzo" da un fan

