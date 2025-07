Dacia Maraini e Sigfrido Ranucci alle Anteprime del John Fante Festival XX edizione mercoledì 9 e domenica 13 luglio a Torricella Peligna

Prepariamoci a un’estate ricca di emozioni e cultura con le anteprime del XX edizione del John Fante Festival a Torricella Peligna! Tra incontri con grandi personalità come Dacia Maraini e Sigfrido Ranucci, l’attesa cresce per celebrare lo scrittore americano e il suo legame speciale con questo angolo d’Abruzzo. Dal 21 al 24 agosto, il paese si trasforma in un palcoscenico di parole, ricordi e passione letteraria. E tutto questo sta per iniziare...

ANTEPRIME JOHN FANTE FESTIVAL “Il dio di mio padre” XX edizione Torricella Peligna In attesa della XX edizione del JOHN FANTE FESTIVAL “Il dio di mio padre” che torna a Torricella Peligna dal 21 al 24 agosto, diretto da Giovanna Di Lello e organizzato dal Comune di Torricella Peligna per ricordare e omaggiare lo scrittore americano il cui padre Nicola era un muratore originario proprio di questo piccolo paese abruzzese, il festival ha in programma due Anteprime: la prima si terrà mercoledì 9 luglio alle ore 18.00 presso la Pineta Comunale e ospiterà la scrittrice Dacia Maraini alla quale sarà consegnato il Premio John Fante alla carriera-Vini Contesa, in dialogo con la giornalista Maria Rosaria la Morgia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Dacia Maraini e Sigfrido Ranucci alle Anteprime del John Fante Festival (XX edizione) mercoledì 9 e domenica 13 luglio a Torricella Peligna

