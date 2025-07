Borussia Dortmund-Monterrey il pronostico del Mondiale per Club | combo interessanti

Notte intensa nel Mondiale per Club: mentre il Manchester City saluta il torneo, l'attenzione si concentra sulla sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey, decisiva per definire gli ultimi protagonisti dei quarti di finale. Con i pronostici che si fanno sempre più intriganti, gli appassionati restano sintonizzati per scoprire quale squadra avanzerà e continuerà a inseguire il sogno mondiale. La partita promette emozioni e sorprese: chi avrà la meglio?

Si è quasi del tutto completato il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale per Club, che nella notte ha visto l’eliminazione del Manchester City, sconfitto 4-3 dall’Al Hilal dopo i tempi supplementari. Per stabilire quali saranno le ultime due formazioni ad accedere ai quarti, bisognerà attendere le sfide Real Madrid-Juventus e Borussia Dortmund-Monterrey. Proprio quest’ultima partita si disputerà stanotte, a partire dalle ore 3, nella cornice della Mercedes-Benz Arena. Il club tedesco arriva a questa fase ad eliminazione diretta dopo aver vinto il proprio girone, piazzandosi davanti alla Fluminense, che ieri ha eliminato a sorpresa l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Borussia Dortmund-Monterrey, il pronostico del Mondiale per Club: combo interessanti

