Lanazione.it - Lavoro, controlli a tappeto: un autolavaggio di abusivi, un irregolare in pelletteria

Pontedera, 12 febbraio 2025 – Ilnero è una delle piaghe peggiori di questa società. Invisibili sfruttati e maltrattati fino al punto che, anche in caso di infortunio o incidente, non hanno diritti. Fantasmi che si aggirano nelle fabbriche e in altre attività. Titolari che neppure hanno più timore deie li lasciano lavorare,e irregolari, all’aperto. Come nel caso dell’con tutti lavoratoriscoperto ieri a Pontedera. Non che sarebbe giusto tenere gli“nascosti”. Sia chiaro. Ma il fatto che un’attività aperta al pubblico sia stata lasciata in mano a soli lavoratori a nero, vuol dire che non c’è più timore di nulla. Vuol dire che quel titolare, straniero o italiano che sia (non è stato comunicato e non è stato possibile saperlo neppure su richiesta specifica), ha pensato finora di poter fare come gli pare.