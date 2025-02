Ilrestodelcarlino.it - Serve una struttura per curare il Parkinson

Abito a Zola Predosa e sono affetta da/ atrofia. Vorrei sensibilizzare la società affinché venga creata anche in Emilia Romagna unacome quella dove mi trovo ora a Gravedona sul lago di Como un centro d’eccellenza per la riabilitazione della malattia. In questa clinica ci si rimane minimo 1 mese fino a due, io ad esempio rimango per 40 giorni vado a casa il 19 febbraio e tutti i giorni ci sono varie attività con fisioterapisti per terapia individuale, logopedisti, psicologi, neurologi, si pratica terapia occupazionale, boxe terapia, canto, ballo. Vorrei proprio sensibilizzare la nostra regione dal momento che non esiste questo tipo diper rallentare questa subdola malattia degenerativa per la quale ancora non esiste cura. Per noi pazienti è molto importante la terapia fisica e psicologica.