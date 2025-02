Internews24.com - Adani analizza: «Inter poco lucida e brillante non è stata una bella partita con la Fiorentina. La vittoria al Franchi ha penalizzato Palladino»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex difensore dell’e della, Lele, ha commentato così il successo di ieri dei nerazzurri contro i toscanivenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol su Twitch, Lelesi è espresso così su. L’ex difensore ha indossato le maglie di entrambe le squadre.SULLA– «Ladelladi giovedì e il modo in cui ha preparato quellaha nuociuto alla stessaoggi. Perché se tu tatticamente prepari una squadra in un modo, rinunciando totalmente al pallone, vuol dire che tu togli totalmente la sensazione del gioco sapendo che all’togli la profondità con unapreparata bene anche se facendo di necessità virtù. Accade quindi che le 4-5 volte che vai in ripartenza contro un’che si impigrisce se non pressata, perdendo ispirazione e ritmo e andando incontro a errori banali hanno permesso alladi vincere con merito e in maniera talmente netta che ha spinto l’allenatore a riproporla uguale.