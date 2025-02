Monzatoday.it - Morte di Lorenzo Rovagnati: fissata la data dei funerali

Leggi su Monzatoday.it

L’ultimo saluto anella sua Biassono. Il ritorno nella sua Biassono, per un ultimo saluto. Circondato dall’affetto non solo dei familiari, ma anche di quella comunità in cui era nato, cresciuto e che tanto amava.Idi, amministratore delegato ed.