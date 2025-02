Blues bandito dalla FA Cup grazie al vincitore del Mitoma

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-09 00:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Brighton ha ottenuto una vittoria per 2-1 combattuta sul Chelsea in un affascinante incontro della FA Cup all’Amex Stadium.Ildel secondo tempo di Kaoruha assicurato che la squadra di Fabian Hurzeler è passata al round successivo, mentre il Chelsea è stato lasciato alle opportunità mancate.I visitatori sono iniziati perfettamente al quinto minuto. Jadon Sancho, vivace nei primi scambi, ha consegnato una palla attraverso l’area che ha trovato Cole Palmer, che ha colpito un tiro al volo per la prima volta.Mentre sembrava inteso come una croce, il portiere Brighton Bart Verbruggen lo ha giudicato completamente, aiutando inavvertitamente la palla nella sua rete.Nonostante la battuta d’arresto, Brighton ha risposto.