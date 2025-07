Pizzo Al via la rassegna Cinema che racconta il passato con il film su Eleonora Pimentel De Fonseca

Se siete appassionati di storia e cinema, non potete perdervi questa magica serata a Pizzo, dove l’arte si fonde con il passato per rivivere momenti cruciali della nostra storia. La rassegna “Cinema che racconta il passato” apre con un film che celebra Eleonora Pimentel De Fonseca, figura simbolo della rivoluzione napoletana del 1799. Un’occasione imperdibile per scoprire e riscoprire le radici del nostro patrimonio culturale, lasciandosi coinvolgere dalle emozioni e dalle storie che hanno plasmato il nostro ieri.

Prende il via questa sera a Pizzo (VV), sulla suggestiva terrazza del castello, la rassegna cinematografica "Cinema che racconta il passato", promossa dall'associazione culturale "Gioacchino Murat". In programma, alle ore 21.00, la proiezione del film Il resto di niente, intenso ritratto della vita e dell'impegno politico di Eleonora Pimentel De Fonseca, figura centrale della rivoluzione napoletana del 1799. L'iniziativa – come ricorda l'avvocato Domenico Sorace in una nota – punta a riscoprire, attraverso il linguaggio del cinema, vicende e personaggi che hanno segnato la storia italiana, con particolare attenzione alla memoria del Mezzogiorno.

