Sololaroma.it - Lione-Reims, il Pronostico di Ligue 1: la favorita non esiste, la rete unica via

Ilin cerca di riscatto, ilvuole confermarsiPeriodo difficile per il, che da oltre un mese non trova la vittoria e, nonostante l’arrivo di Fonseca, non ha ancora invertito la rotta. Oggi affronta il, ultima squadra a ottenere il pass per i quarti di Coppa di Francia.Dopo la sconfitta a Marsiglia, dove i Gones hanno mostrato carattere senza però riuscire a fermare l’OM, Fonseca può approfittare del passaggio diretto agli ottavi per lavorare con relativa serenità. Il, che ha da poco esonerato Elsner affidandosi all’ex vice di Still, ha iniziato con una sofferta vittoria ai rigori in coppa contro il Bourgoin Jailleu, squadra che aveva eliminato proprio ilnel turno precedente.Le probabili formazioniGli allenatori Fonseca e Diawara devono fare i conti con assenze importanti.