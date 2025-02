Iltempo.it - Kolo Muani trascina la Juve, Como battuto 2-1

(ITALPRESS) – Alrestano i complimenti per l'atteggiamento e la partita di altissimo livello, ma i tre punti tornano a casa con lantus. Un copione che spesso si è visto contro le big, al ‘Sinigaglià, si ripete anche stavolta:firma la doppietta, sale a cinque gol in tre gare e sigilla il 2-1 bianconero. Spingono subito i padroni di casa, con Nico Paz a impegnare Di Gregorio. Lantus fatica a sfondare e costruisce pochissime chances, mentre i lariani fanno paura: fatica tantissimo Savona sulle folate offensive di Strefezza e Diao, dominio biancazzurro. La gara, dopo tanta sofferenza, si sblocca al 35?: uno-contro-uno di, che annichilisce Dossena e colpisce di potenza col sinistro, è 1-0. Ilperò non demorde e pareggia nel recupero: cross di Cutrone, testa di Diao e si va al riposo sull'1-1.