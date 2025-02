Metropolitanmagazine.it - X-Men, i Marvel Studios aprono i casting per gli attori principali

Secondo un report, il film sugli X-Men deistarebbe cercando i ruolie il tanto atteso reboot che porterà la squadra mutante nelCinematic Universe potrebbe iniziare le riprese nel 2026 per un’uscita post- Avengers: Secret Wars alla fine del 2027. Secondo un rapporto di Jeff Sneider nella sua newsletter The InSneider, lasta tenendo d’occhio diverse stelle nascenti per ruoli importanti nel primo film sugli X-Men dopo l’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney nel 2019. Il rapporto afferma che la Lasta tenendo d’occhio star come Harris Dickinson nel ruolo di Scott Summers, alias Ciclope. Sadie Sink nel ruolo della telepate Jean Grey; e Julia Butters nel ruolo della mutante Kitty Pryde/Shadowcat.Sneider, notando che non sono stati firmati accordi, afferma che ildipende da diversi fcome lo stipendio, la programmazione e “quanto impegno lasta cercando da ciascuno di questi giovani“.