Anteprima24.it - Udinese, Runjaic: “A Napoli non partiamo battuti, abbiamo qualità per provare a vincere”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Credo che ilabbia ancora più fisicità rispetto a noi. Hanno sempre una percentuale di km percorsi più alta rispetto agli avversari, mettono densità ein campo. Dovremo essere intensi e compatti per portare a casa i punti. Giocheremo da squadra. Non ci diamo per sconfitti e vogliamo sfruttare ogni occasione. Sarà più difficile della gara con il Venezia“. Sono le parole di Kosta, in conferenza stampa, presentando la gara della suacon la capolista di domenica sera.“Per fermare i loro giocatori più talentuosi dovremo lavorare come squadra – ha aggiunto -. Neres e Politano sono calciatori che non si possono limitare solo con l’uno contro uno, ma sarà importante comunicare bene in campo”. Circa la situazione infortunati, Giannetti ed Ehizibue sono recuperati, mentre Davis ha accusato un attacco influenzale e resterà a casa.